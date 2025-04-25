275 млн рублей выделено на благоустройство сквера возле собора Невского на Стрелке Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

На благоустройство сквера возле собора Невского на Стрелке выделено 275 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

По его данным, заказчиком работ выступает администрация Канавинского района. Благоустройство затронет территорию между собором и улицей Совнаркомовской.

Подрядчик, в частности, должен будет уложить дорожное покрытие, установить малые архитектурные формы, озеленить территорию, а также устроить систему автополива и другие.

Все работы должны быть завершены к 1 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области выделило 281 млн рублей на благоустройство территории возле собора Александра Невского.