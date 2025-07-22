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Агента СБУ с поличным задержали в Нижегородской области (видео)

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Агента СБУ с взрывчаткой и деталями БПЛА задержали в Нижегородской области (видео)

Фото: ФСБ / ТАСС

Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность агента Службы безопасности Украины, действовавшего на территории Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, мужчина, завербованный украинскими спецслужбами в 2024 году, прибыл в Россию для выполнения заданий, направленных против безопасности страны. За денежное вознаграждение он согласился на сотрудничество и прошел обучение методам конспирации, использованию мессенджеров для связи, а также обращению со взрывчатыми веществами.

В момент задержания злоумышленник занимался организацией тайника. При нем были обнаружены и изъяты взрывчатые вещества, составные части беспилотного летательного аппарата, средства связи и документы, подтверждающие его противоправную деятельность.

Следователи УФСБ по Нижегородской области возбудили в отношении мужчины уголовные дела по статьям о государственной измене и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и устройств. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточнили в ФСБ, обвиняемый признал вину и оказывает содействие следствию.

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Теги:
беспилотники Госизмена ФСБ
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