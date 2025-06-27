ФСБ задержала жительницу Нижегородской области за госизмену (видео)

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Жительница Нижегородской области задержана за госизмену, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Установлено, что по идеологическим соображениям она сотрудничала со спецслужбами Украины на конфиденциальной основе. Она собирала и впоследствии передала сведения ограниченного характера в отношении одного из промпредприятий на территории Нижнего Новгорода.
Дома у задержанной прошли обыски. Силовики нашли и изъяли электронные носители информации с теми секретными данными, которые заполучили спецслужбы Украины.
На жительницу региона завели уголовное дело по статье 275 УК РФ. Ей грозит пожизненное лишение свободы.
ФСБ проводит оперативно-следственные мероприятия с целью выявления иных фактов преступной деятельности задержанной, а также ее возможных соучастников.
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