ФСБ задержала жительницу Нижегородской области за госизмену (видео) Происшествия

Фото: УФСБ по Нижегородской области

Жительница Нижегородской области задержана за госизмену, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Установлено, что по идеологическим соображениям она сотрудничала со спецслужбами Украины на конфиденциальной основе. Она собирала и впоследствии передала сведения ограниченного характера в отношении одного из промпредприятий на территории Нижнего Новгорода.

Дома у задержанной прошли обыски. Силовики нашли и изъяли электронные носители информации с теми секретными данными, которые заполучили спецслужбы Украины.

На жительницу региона завели уголовное дело по статье 275 УК РФ. Ей грозит пожизненное лишение свободы.

ФСБ проводит оперативно-следственные мероприятия с целью выявления иных фактов преступной деятельности задержанной, а также ее возможных соучастников.