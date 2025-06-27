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Происшествия

ФСБ задержала жительницу Нижегородской области за госизмену (видео)

02 июля 2025 16:12  [137] Происшествия
ФСБ задержала жительницу Нижегородской области за госизмену (видео)

Фото: УФСБ по Нижегородской области

Жительница Нижегородской области задержана за госизмену, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Установлено, что по идеологическим соображениям она сотрудничала со спецслужбами Украины на конфиденциальной основе. Она собирала и впоследствии передала сведения ограниченного характера в отношении одного из промпредприятий на территории Нижнего Новгорода.

Дома у задержанной прошли обыски. Силовики нашли и изъяли электронные носители информации с теми секретными данными, которые заполучили спецслужбы Украины.

На жительницу региона завели уголовное дело по статье 275 УК РФ. Ей грозит пожизненное лишение свободы.

ФСБ проводит оперативно-следственные мероприятия с целью выявления иных фактов преступной деятельности задержанной, а также ее возможных соучастников.

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Теги:
Госизмена Уголовное дело ФСБ
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