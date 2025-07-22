Минпросвещения установило норму учебной нагрузки для школьников в неделю Общество

Фото: Александр Воложанин

С началом нового учебного года в российских школах произойдут изменения в учебной нагрузке для младших школьников, передаёт телеканал "360". Министерство просвещения России утвердило новые нормы, которые с 1 сентября текущего года будут регулировать количество учебных часов для учеников начальной школы.

Согласно новым правилам, первоклассники будут посещать школу от 20 до 21 часа в неделю. Ученики 2–4 классов будут заниматься от 23 до 26 часов в неделю. Точное количество уроков будет определяться в соответствии с федеральными учебными планами.

Министерство также установило общие рамки учебной нагрузки на четыре года обучения: от 2 966 до 3 305 часов, независимо от того, будет ли учебная неделя пятидневной или шестидневной.

Эти изменения направлены на оптимизацию учебного процесса и улучшение условий для развития и отдыха детей. Новые нормативы вступят в силу с началом следующего учебного года, что позволит школам заранее подготовиться к их внедрению.

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Напомним, что с 1 сентября в российских школах начнут действовать новые нормы по объёму домашнего задания. Согласно регламенту, ученики младших классов будут тратить на "домашку" меньше времени: первоклассникам установили лимит — не более 1 часа в день, вторым и третьим классам — до 1,5 часа а для четвёртых и пятых — максимум 2 часа.