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Общество

Нижегородским школьникам сократят объем "домашек" с 1 сентября

18 мая 2025 14:22  [64] Общество
Нижегородским школьникам сократят объем домашек с 1 сентября

С 1 сентября в российских школах начнут действовать новые нормы по объему домашнего задания. Согласно регламенту, ученики младших классов будут тратить на "домашку" меньше времени: первоклассникам установили лимит — не более одного часа в день, вторым и третьим классам — до полутора часов, а для четвертых и пятых — максимум два часа.

Портал "Живем в Нижнем" обсудил с нижегородскими педагогами, как ограничение времени на выполнение домашних заданий скажется на учебном процессе.

Учитель изобразительного искусства Евгения Заевская отметила, что при грамотной реализации инициатива Минпросвещения не только не навредит качеству образования, но и может его улучшить.

Она подчеркнула, что важнее сосредоточиться не на количестве заданий, а на их содержании. По её мнению, эффективнее давать ученикам не множество однотипных примеров, а несколько заданий, требующих анализа и размышлений.

Заевская также выразила мнение, что бездумное сокращение объема домашней работы может негативно повлиять на закрепление учебного материала. Однако, если сохранить смысл и пользу заданий, нововведение способно дать школьникам больше пространства для осознанного изучения.

Педагог добавила, что возможны корректировки календарно-тематического планирования, особенно в части, касающейся повторения и контроля. Кроме того, по её словам, потребуется чётче разделять обязательные и дополнительные задания, а также активнее использовать внутренние ресурсы урока.

Ранее сообщалось, что школьники из Нижнего Новгорода рассказали о своих впечатлениях после поездки в Белоруссию.

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Теги:
Образование Школы
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