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Общество

Нижегородский аэропорт устраняет задержки рейсов

23 июля 2025 12:40  [71] Общество
Нижегородский аэропорт устраняет задержки рейсов

Аэропорт Нижнего Новгорода приступил к поэтапному восстановлению своей работы после отмены временных ограничений. Об этом сообщается в телеграм-канале воздушной гавани.

По данным на 12:00, осуществляется регистрация пассажиров на рейсы Санкт-Петербург и Махачкалу.

Несмотря на возобновление рейсов, в аэропорту сохраняются задержки. Так, по данным онлайн-табло, отложен рейс в Сочи, который планировался на 12:25.

В связи с происходящим сотрудники работают в усиленном режиме, оказывая пассажирам необходимую поддержку.

В частности, при длительном ожидании вылета пассажирам предоставляют питьевую воду и иную помощь.

Напомним, что в ночь на 23 июля над Нижегородской областью сбили шесть украинских беспилотников.

Ранее сообщалось, что в нижегородском аэропорту задержали несколько рейсов.

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Теги:
Авиаперевозки Аэропорт
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