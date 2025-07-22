Нижегородский аэропорт устраняет задержки рейсов Общество

Аэропорт Нижнего Новгорода приступил к поэтапному восстановлению своей работы после отмены временных ограничений. Об этом сообщается в телеграм-канале воздушной гавани.

По данным на 12:00, осуществляется регистрация пассажиров на рейсы Санкт-Петербург и Махачкалу.

Несмотря на возобновление рейсов, в аэропорту сохраняются задержки. Так, по данным онлайн-табло, отложен рейс в Сочи, который планировался на 12:25.

В связи с происходящим сотрудники работают в усиленном режиме, оказывая пассажирам необходимую поддержку.

В частности, при длительном ожидании вылета пассажирам предоставляют питьевую воду и иную помощь.

Напомним, что в ночь на 23 июля над Нижегородской областью сбили шесть украинских беспилотников.

Ранее сообщалось, что в нижегородском аэропорту задержали несколько рейсов.