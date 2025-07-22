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Происшествия

Шесть украинских беспилотников сбили над Нижегородской областью

23 июля 2025 07:30  [330] Происшествия
Шесть украинских беспилотников сбили над Нижегородской областью

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 23 июля успешно отразили массированную атаку беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Шесть дронов были перехвачены над Нижегородской областью. Информации о пострадавших или разрушениях в результате атаки не поступало.

Всего, по данным ведомства, с 23:40 22 июля до 7:00 23 июля были обнаружены и уничтожены 33 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, запущенных с территории Украины.

Наибольшее количество дронов сбили над Тульской областью — здесь нейтрализовано 12 аппаратов. В Ростовской области сбили 11 беспилотников.

Минобороны подчеркнуло, что все цели были уничтожены средствами ПВО, дежурившими в указанных регионах.

Ранее сообщалось, что два украинских беспилотника сбили над Нижегородской областью.

 

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Теги:
беспилотники Минобороны СВО
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