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Общество

В России распространяется новый высокозаразный штамм COVID-19

23 июля 2025 17:11  [224] Общество
В России распространяется новый высокозаразный штамм COVID-19

В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым подвидом коронавируса под названием XFG (Stratus, Стратус). Большинство заболевших — жители Москвы. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Первый случай заболевания был зафиксирован 24 апреля 2025 года. Инфицированные выявлены в Москве (54% всех случаев), Алтайском крае, Московской, Магаданской, Волгоградской, Новосибирской, Калининградской, Смоленской, Свердловской и Иркутской областях, а также в Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и Республике Алтай.

По словам заведующего лабораторией геномных исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, вариант XFG не приводит к более тяжёлому течению болезни по сравнению с предыдущими штаммами. Однако он быстро распространяется в разных странах из-за высокой заразности.

Симптоматика заболевания почти такая же, как у вариантов "омикрона", но главная характерная особенность - осиплость голоса.

Ранее нижегородский врач разъяснила природу нового вируса с "кровавым кашлем". Также сообщалось о выявленном вирусе у летучих мышей в Гонконге, который по своим характеристикам схож с COVID-19.

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Теги:
Здравоохранение Коронавирус Роспотребнадзор
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