Новые остановки на маршрутах электричек в Нижегородской области появятся в июле Общество

Фото: Александр Воложанин

В июле на пригородных маршрутах Горьковской железной дороги в Нижегородской области начнут действовать дополнительные остановки. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

С 21 июля электричка № 6403, курсирующая из Заволжья в Нижний Новгород, останавливается на остановочном пункте Шеляухово. Поезд отправляется в 04:49 и прибывает в Нижний Новгород в 06:25. Новая остановка запланирована на 05:00.

С 28 июля изменится маршрут следования электропоезда № 6041/6042, следующего от проспекта Гагарина до станции Нижний Новгород-Московский. В расписание включат дополнительную остановку на станции Окская в 18:24. Весь путь поезд преодолевает с 17:44 до 19:00.

Ранее сообщалось о запуске дополнительных электричек в Павлово.