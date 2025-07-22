Новые остановки на маршрутах электричек в Нижегородской области появятся в июле

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В июле на пригородных маршрутах Горьковской железной дороги в Нижегородской области начнут действовать дополнительные остановки. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.
С 21 июля электричка № 6403, курсирующая из Заволжья в Нижний Новгород, останавливается на остановочном пункте Шеляухово. Поезд отправляется в 04:49 и прибывает в Нижний Новгород в 06:25. Новая остановка запланирована на 05:00.
С 28 июля изменится маршрут следования электропоезда № 6041/6042, следующего от проспекта Гагарина до станции Нижний Новгород-Московский. В расписание включат дополнительную остановку на станции Окская в 18:24. Весь путь поезд преодолевает с 17:44 до 19:00.
Ранее сообщалось о запуске дополнительных электричек в Павлово.
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