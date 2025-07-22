Два новых пожарных депо открыли в Уренском округе Общество

Фото: Уренские вести

В Уренском муниципальном округе состоялось торжественное открытие двух новых зданий пожарных частей — в поселениях Уста и Арья.

На церемонии присутствовали заместитель губернатора региона Петр Банников, представители МЧС, областного управления по делам ГО и ЧС, а также руководство муниципалитета. Участие приняли и сотрудники новых подразделений.

Оба депо построены с учетом современных требований. Они оснащены необходимым пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным оборудованием. По словам Петра Банникова, условия службы напрямую влияют на подготовку специалистов, а значит, и на безопасность жителей.

Пожарно-спасательная часть №161 в Арье обслуживает 27 населённых пунктов, где проживают более 5 тысяч человек. В зоне её ответственности находятся 16 социальных объектов, включая детсады, школы, учреждения культуры и религии. Начальнику 30-го отряда ГПС Сергею Голубеву вручили символические ключи от нового здания.

В поселке Уста ранее пожарная часть размещалась в здании 1929 года постройки, которое уже не соответствовало современным требованиям. Новое депо построили менее чем за год. Теперь здесь базируются не только 165-я пожарная часть, но и аварийно-спасательный отряд города Урень, а также руководство 30-го отряда ГПС.

От правительства Нижегородской области 165-я пожарная часть получила также два новых пожарных автомобиля.

Район выезда 165-й части охватывает 31 населённый пункт с населением свыше 3 тысяч человек и 11 объектов социальной инфраструктуры. Аварийно-спасательный отряд работает не только в Уренском, но и в пяти соседних округах. Его специалисты участвуют в ликвидации ДТП, поиске людей, обеспечивают безопасность на массовых мероприятиях и проводят профилактику в школах.

Напомним, в марте в Новинках торжественно открыли новое здание пожарной части.