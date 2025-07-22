Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 июля 2025 11:10  [78] Нижегородская область лидирует по выплатам за рождение детей в России
24 июля 2025 10:32  [100] Два новых пожарных депо открыли в Уренском округе
24 июля 2025 10:22  [102] Реальный опыт: участники образовательного интенсива "СВОй бизнес" посетили нижегородские предприятия малого и среднего бизнеса
24 июля 2025 09:54  [111] Голосование по выбору "народного" имени новому ретропоезду стартовало на Горьковской железной дороге
24 июля 2025 08:00  [187] Нижегородские медики выступили против передачи врачебных функций медсестрам
24 июля 2025 07:00  [215] Проект дома для переселенцев на Автозаводе одобрила госэкспертиза
23 июля 2025 20:00  [306] Младенца с редким пороком сердца спасли в нижегородском кардиоцентре
23 июля 2025 19:45  [250] Создание банка жилья для социального найма обсудили в нижегородском Заксобрании
23 июля 2025 18:30  [304] "Ситикард" зафиксировал более 2 млрд поездок в нижегородском транспорте
23 июля 2025 17:11  [351] В России распространяется новый высокозаразный штамм COVID-19
Общество

Два новых пожарных депо открыли в Уренском округе

24 июля 2025 10:32  [100] Общество
Два новых пожарных депо открыли в Уренском округе

Фото: Уренские вести

В Уренском муниципальном округе состоялось торжественное открытие двух новых зданий пожарных частей — в поселениях Уста и Арья.

На церемонии присутствовали заместитель губернатора региона Петр Банников, представители МЧС, областного управления по делам ГО и ЧС, а также руководство муниципалитета. Участие приняли и сотрудники новых подразделений.

Оба депо построены с учетом современных требований. Они оснащены необходимым пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным оборудованием. По словам Петра Банникова, условия службы напрямую влияют на подготовку специалистов, а значит, и на безопасность жителей.

Пожарно-спасательная часть №161 в Арье обслуживает 27 населённых пунктов, где проживают более 5 тысяч человек. В зоне её ответственности находятся 16 социальных объектов, включая детсады, школы, учреждения культуры и религии. Начальнику 30-го отряда ГПС Сергею Голубеву вручили символические ключи от нового здания.

В поселке Уста ранее пожарная часть размещалась в здании 1929 года постройки, которое уже не соответствовало современным требованиям. Новое депо построили менее чем за год. Теперь здесь базируются не только 165-я пожарная часть, но и аварийно-спасательный отряд города Урень, а также руководство 30-го отряда ГПС.

От правительства Нижегородской области 165-я пожарная часть получила также два новых пожарных автомобиля.

Район выезда 165-й части охватывает 31 населённый пункт с населением свыше 3 тысяч человек и 11 объектов социальной инфраструктуры. Аварийно-спасательный отряд работает не только в Уренском, но и в пяти соседних округах. Его специалисты участвуют в ликвидации ДТП, поиске людей, обеспечивают безопасность на массовых мероприятиях и проводят профилактику в школах. 

Напомним, в марте в Новинках торжественно открыли новое здание пожарной части.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС пожарная часть Уренский район
Поделиться:
Новости по теме
20 января 2025 11:07  [531] Теплую стоянку для пожарного автомобиля построили в селе Нестиары Воскресенского округа по проекту «Вам решать!»
15 июня 2024 12:28  [1014] Новую пожарную часть открыли в большеболдинском селе Новая Слобода
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
22 июля 2025 12:30Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных