Новую пожарную часть открыли в большеболдинском селе Новая Слобода

Фото:
В Большеболдинском округе в селе Новая Слобода 14 июня торжественно открыли новое здание пожарной части №189. Торжественную церемонию посетили замгубернатора Пётр Банников, начальник регионального ГУ МЧС Валерий Синьков, глава МСУ Большеболдинского м.о. Алла Морозова.
Пётр Банников отметил, что новое модульное пожарное депо полностью укомплектовано современным оборудованием и готово к работе. На возведение и оборудование было выделено более 30 млн рублей.
"Важно, что вся работа, которая сегодня проводится в Нижегородской области по обеспечению безопасности жителей, – это результат совместных усилий правительства региона, органов местного самоуправления и Главного управления МЧС России по Нижегородской области. Уверен, что многолетние традиции Нижегородского пожарно-спасательного гарнизона, богатый профессиональный опыт будут залогом надёжной защиты людей от огня", - подчеркнул заместитель губернатора.
Как сообщает пресс-служба облправительства, благодаря созданию 189-й пожарной части время прибытия расчёта к месту вызова будет значительно сокращено. Она будет обслуживать семь населённых пунктов, где проживают почти 800 человек, а также ряд социально значимых объектов.
Также пожарная часть будет аттестована на проведение аварийно-спасательных работ по ликвидации последствий ЧС и ДТП.
Напомним, что правительство Нижегородской области направит 18,3 млн рублей на завершение строительства здания пожарного депо в поселке Новинки.
Ранее сообщалось, что пожароопасный сезон в лесах Нижегородской области начался 17 апреля.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+