Новую пожарную часть открыли в большеболдинском селе Новая Слобода Общество

Фото: газета "Болдинский вестник"

В Большеболдинском округе в селе Новая Слобода 14 июня торжественно открыли новое здание пожарной части №189. Торжественную церемонию посетили замгубернатора Пётр Банников, начальник регионального ГУ МЧС Валерий Синьков, глава МСУ Большеболдинского м.о. Алла Морозова.

Пётр Банников отметил, что новое модульное пожарное депо полностью укомплектовано современным оборудованием и готово к работе. На возведение и оборудование было выделено более 30 млн рублей.

"Важно, что вся работа, которая сегодня проводится в Нижегородской области по обеспечению безопасности жителей, – это результат совместных усилий правительства региона, органов местного самоуправления и Главного управления МЧС России по Нижегородской области. Уверен, что многолетние традиции Нижегородского пожарно-спасательного гарнизона, богатый профессиональный опыт будут залогом надёжной защиты людей от огня", - подчеркнул заместитель губернатора.

Как сообщает пресс-служба облправительства, благодаря созданию 189-й пожарной части время прибытия расчёта к месту вызова будет значительно сокращено. Она будет обслуживать семь населённых пунктов, где проживают почти 800 человек, а также ряд социально значимых объектов.

Также пожарная часть будет аттестована на проведение аварийно-спасательных работ по ликвидации последствий ЧС и ДТП.

Напомним, что правительство Нижегородской области направит 18,3 млн рублей на завершение строительства здания пожарного депо в поселке Новинки.

Ранее сообщалось, что пожароопасный сезон в лесах Нижегородской области начался 17 апреля.