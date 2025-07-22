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Общество

Нижний Новгород вошел в ТОП-5 городов для отдыха у воды в июле

24 июля 2025 13:20  [44] Общество
Нижний Новгород вошел в ТОП-5 городов для отдыха у воды в июле

Нижний Новгород оказался в числе самых привлекательных направлений для летнего отдыха у воды в июле, заняв пятую строчку в рейтинге, составленном сервисом бронирования жилья ТВИЛ.

Эксперты платформы отметили высокий интерес туристов к городам, где в июле можно насладиться природой и водными пейзажами в спокойной атмосфере. При этом мегаполисы вроде Москвы и Санкт-Петербурга были исключены из списка — их ритм жизни сочли недостаточно размеренным для летнего отдыха.

Лидером рейтинга стала Казань, завоевавшая первое место. За ней следуют Краснодар и Волгоград, которые замкнули тройку лидеров.

Нижний Новгород, расположенный на живописном слиянии Оки и Волги, занял пятое место. По данным исследования, средняя стоимость проживания в городе в июле составляет 5929 рублей в сутки.

В десятку популярных направлений также вошли Иркутск, Петрозаводск, Сортавала, Ярославль и Самара. Все эти города предлагают разнообразные возможности для отдыха у воды — от прогулок по набережным до активных водных развлечений.

Ранее сообщалось, что первый "Метеор" из Нижнего Новгорода отправился в Пермь.

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Теги:
Рейтинг Туризм
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