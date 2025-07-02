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Культура и отдых

Нижний Новгород ждет более 5 млн туристов в 2025 году

07 июля 2025 13:26  [33] Культура и отдых
Нижний Новгород ждет более 5 млн туристов в 2025 году

В 2025 году Нижегородская область планирует принять свыше 5 млн туристов. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на департамент развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода.

Для удобства гостей города власти продолжают работу по улучшению городской навигации. Система туристической разметки — указатели, карты и стенды — помогает путешественникам ориентироваться в городе. Её внедрение началось ещё в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.

В 2023 году при поддержке федеральных и региональных субсидий в Нижнем Новгороде реализовали проект создания туристического кода исторического центра.

В зону проекта вошли ключевые туристические районы: Заповедные кварталы, площадь Горького, Большая Покровская, улицы Грузинская, Рождественская, Кожевенная, набережные Нижневолжская, Верхневолжская и набережная Федоровского.

На этих территориях была создана комфортная городская среда. Установлены современные элементы навигации, арт-объекты, малые архитектурные формы, велопарковки и ярмарочные павильоны. Большое внимание уделено инклюзии — у значимых зданий и памятников появилось 12 тактильных макетов для людей с нарушением зрения.

Всего на маршрутах размещено 142 объекта навигации. Это информационные стенды, лайтбоксы, указатели со стрелочной навигацией и архитектурные стенды с картами, в том числе для Заповедных кварталов.

Для дополнительной помощи туристам работают два городских туристско-информационных центра. Кроме того, в популярных туристических локациях действует проект "Новый городовой".
Городовых в красивой форме которых можно встретить на Большой Покровской, Рождественской, набережной Федоровского и Нижневолжской. Они помогают сориентироваться, делятся полезной информацией и проводят экскурсии.

Ранее сообщалось, что до 2030 года в Нижегородской области построят 10 новых отелей.

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Теги:
Нижний Новгород Туризм
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