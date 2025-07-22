Нижегородская область вошла в число лидеров по реализации программы "Земский учитель" Общество

Нижегородская область вошла в число лидеров по реализации федеральной программы "Земский учитель". На сегодняшний день укомплектованность педагогическими кадрами в сельских школах региона достигла 99,8%.

Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе доклада президенту страны Владимиру Путину.

Программа "Земский учитель" направлена на обеспечение равного доступа школьников к качественному образованию вне зависимости от места проживания. Она предусматривает трудоустройство педагогов в малых населённых пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек.

С момента запуска инициативы в сельские школы переехали уже 6,3 тысячи учителей. За переезд они получили единовременные выплаты в размере 1 млн рублей, а при трудоустройстве в новых регионах или на Дальнем Востоке — 2 млн рублей.

В будущем размер выплат может увеличиться. Так, с 2027 года предлагается поднять сумму компенсации до 2 млн рублей для тех, кто переедет работать в приграничные регионы.

Программа будет действовать до 2030 года. За оставшееся время планируется привлечь к работе в сельской местности ещё более 7,5 тысячи педагогов.

Среди регионов, показавших наилучшие результаты, также названы Ленинградская и Новосибирская области.

Ранее сообщалось, что преподаватель биологии из Выксы Анастасия Кондина стала лучшим учителем Нижегородской области в 2025 году.