Программа "Земский доктор" привлекла в нижегородскую глубинку еще 20 медиков Общество

Более 20 медицинских работников с начала лета переехали в отдаленные районы Нижегородской области в рамках государственных программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Специалисты заключили трудовые договоры с государственными медучреждениями сроком на пять лет. Врачи получили единовременные выплаты от 1 до 1,5 миллиона рублей, а медики со средним образованием — от 500 до 750 тысяч рублей.

Как уточнил первый заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Сергей Колесников, с начала года участниками программ стали уже более 30 человек. При этом объем федерального финансирования позволяет трудоустроить по этим направлениям еще не менее 70 специалистов.

По словам Колесникова, особенно активный приток заявок ожидается осенью — после выпуска студентов медицинских вузов и колледжей. Подать документы можно через кадровые отделы выбранных больниц до конца 2025 года. Главное условие участия — обязательство проработать не менее пяти лет в государственной медицинской организации.

"Наш регион уже более 13 лет реализует такую форму поддержки, и мы видим, что большинство участников программ остаются в сельских больницах дольше установленного срока, — отметил Колесников. — Многие продолжают профессиональное развитие: кто-то меняет профиль работы внутри учреждения, кто-то поступает в ординатуру по целевому направлению, а кто-то поднимается по карьерной лестнице до заведующего отделением или руководителя ФАПа".

В областном минздраве подчеркнули, что с начала действия программ в них приняли участие более тысячи специалистов. Инициатива направлена на решение одной из ключевых задач нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" — обеспечение доступности квалифицированной медицинской помощи в сельской местности.

Ранее сообщалось, что молодые врачи продолжают приезжать на работу в сельские населённые пункты Нижегородской области благодаря программам поддержки "Земский доктор" и "Земский фельдшер".