Реверсивное движение введут на Борском мосту по воскресеньям Общество

В районе нового Борского моста в Нижегородской области изменится организация движения. Главное управление автомобильных дорог региона решило внедрить реверсивный режим работы светофоров для улучшения транспортной ситуации.

Так, с 27 июля на въезд в Нижний Новгород через новый Борский мост каждое воскресенье с 12:00 и до 04:00 понедельника будут открыты две полосы движения. Это позволит увеличить пропускную способность моста в часы пикового трафика.

В ведомстве пояснили, что решение принято по итогам анализа дорожной обстановки. Нововведение будет действовать на постоянной основе каждую неделю.

Отметим, что с начала дачного сезона пробки на подъездах к Борскому мосту образуются регулярно. Ранее сообщалось, что вторую полосу старого Борского моста рассчитывают открыть к январю 2026 года.