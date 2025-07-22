Реверсивное движение введут на Борском мосту по воскресеньям

В районе нового Борского моста в Нижегородской области изменится организация движения. Главное управление автомобильных дорог региона решило внедрить реверсивный режим работы светофоров для улучшения транспортной ситуации.
Так, с 27 июля на въезд в Нижний Новгород через новый Борский мост каждое воскресенье с 12:00 и до 04:00 понедельника будут открыты две полосы движения. Это позволит увеличить пропускную способность моста в часы пикового трафика.
В ведомстве пояснили, что решение принято по итогам анализа дорожной обстановки. Нововведение будет действовать на постоянной основе каждую неделю.
Отметим, что с начала дачного сезона пробки на подъездах к Борскому мосту образуются регулярно. Ранее сообщалось, что вторую полосу старого Борского моста рассчитывают открыть к январю 2026 года.
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