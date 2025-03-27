Ремонт нового Борского моста в Нижнем Новгороде может стартовать в 2026 году Общество

Ремонт нового Борского моста в Нижнем Новгороде может стартовать в 2026 году. Об этом сообщает телеграм-канал "Твой Бор" со ссылкой на региональный минтранс.

По данным ведомства, на мосту планируется устранение колейности — деформаций дорожного покрытия, вызывающих дискомфорт при движении.

Начать обновление покрытия планируют после завершения ремонта на старом Борском мосту, который выполнен более чем на 50%. В частности, в апреле должны стартовать работы в районе железнодорожной части совмещенного моста.

Местные жители в комментариях к публикации подтверждают наличие серьезных колей на объекте и предлагают построить дополнительные переправы, чтобы обеспечить возможность закрытия существующих мостов на полноценный ремонт.