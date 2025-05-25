Подрядчик возобновил ремонт Борского моста после вмешательства ГУАД Общество

Фото: ГУАД

В Нижнем Новгороде вновь стартовали работы на автодорожной части Борского моста. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области (ГУАД).

Напомним, 30 мая ГУАД направило генеральному подрядчику уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке. Причиной стало полное прекращение работ и неисполнение обязательств по госконтракту.

После этого подрядной организации предоставили 10 рабочих дней на устранение нарушений. За это время ГУАД осуществляло ежедневный мониторинг состояния объекта. Данная мера оказалась действенной: строительные работы на мосту были возобновлены.

Сейчас на объекте продолжается восстановление защитного слоя бетонной плиты, пролетных конструкций и монолитных участков в местах примыкания деформационных швов.

На оперативном совещании в ГУАД подрядчик представил план по срочной мобилизации ресурсов. Он пообещал значительно увеличить количество рабочих и строительной техники уже к концу текущей недели, чтобы компенсировать отставание от графика.

Таким образом, ремонт Борского моста продолжается в рамках действующего государственного контракта. ГУАД сохраняет ежедневный контроль над ходом работ.

Кстати, проекту по расширению Р-158 в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области повезло меньше. Контракт с тем же подрядчиком (ООО "ДСК") расторгли в одностороннем порядке из-за нарушения срок выполнения работ. Сообщалось, что в мае подрядчик оставил объект без объяснения причин.