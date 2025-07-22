Выставка в Нижнем Новгороде оживляет хроники тыла времён войны Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде начал работу историко-просветительский проект "Герои тыла. Страницы памяти", организованный на площадке библиотечно-досугового центра Автозаводского района. Инициатива реализуется Нижегородским областным информационным центром (НОИЦ) при участии "Команды креативных практик".

Основой выставки стали 45 фоторепродукций газетных полос, созданных на основе анализа более 4 000 страниц издания "Горьковская коммуна", выходившего в годы Великой Отечественной войны. Эти материалы рассказывают о жизни и самоотверженном труде жителей Горьковской области в тылу — на заводах, в колхозах, на фермах.

Особенностью проекта стала интеграция технологий дополненной реальности. Посетители могут навести камеру смартфона на экспозиционные плакаты и увидеть архивные видеокадры, услышать подлинные истории очевидцев. Всего в рамках проекта подготовлено 10 видеороликов, рассказывающих о повседневной жизни и трудовых подвигах горьковчан в годы войны.

Выставку дополнили экспонаты, предоставленные нижегородской поисковой организацией "Курган". Среди них — подлинные артефакты, найденные на местах боёв: каски, котелки, сапёрные лопатки и другие предметы солдатского быта.

"Эта выставка — возможность прикоснуться к эпохе, понять, каким был быт наших предков, во что они верили, ради чего трудились и сражались. Люди работали на износ, не покидая заводов, спали по несколько часов. Мы обязаны донести это до молодёжи, чтобы она осознала цену Победы", — отметил на открытии глава администрации Автозаводского района Александр Нагин.

О малоизвестных страницах истории района в годы войны рассказал председатель объединения краеведов "Отчина" при Союзе писателей России Станислав Смирнов.

Среди первых посетителей выставки — жители района, историки и краеведы. Всем гостям вручили специальный выпуск "Нижегородской правды", посвящённый Великой Отечественной войне.

"Проект важен тем, что даёт возможность не просто узнать факты, а почувствовать время. Уже 80 лет прошло с Победы, а мы всё ещё открываем новые страницы. Мы должны помнить, кем были наши предки, через что они прошли. Это — наша история, это — наше достоинство", — поделился впечатлениями председатель Совета ветеранов ГАЗа Владимир Свешников.

Проект "Герои тыла. Страницы памяти" продолжит работу в других городах и районах Нижегородской области: Чкаловске, Богородске, Павлове, Дальнем Константинове, Лыскове, Воротынце, а также в Борском, Пильнинском и Кстовском районах.

Завершение проекта запланировано на декабрь.