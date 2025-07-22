В Госдуме предложили выплачивать деньги родителям школьников перед учебным годом

В Государственной Думе разработали законопроект, который предусматривает выплаты родителям школьников перед началом учебного года. Ярослав Нилов, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, сообщил об этом в интервью телеканалу "360". По его словам, такая мера поддержки необходима для приобретения школьных принадлежностей, одежды и других необходимых вещей.
Законопроект уже направлен в правительство на рассмотрение. Нилов напомнил о инициативе президента, который поручал отправить семьям по 10 тысяч рублей перед началом учебного года. Эта мера получила положительные отзывы от граждан.
"Мы считаем, что законодательно было бы правильно это закрепить, и семьям, имеющим детей, перед школой такую меру поддержки обеспечивать", — заявил Нилов.
Он подчеркнул, что это поможет родителям собрать детей в школу, приобрести необходимые материалы и школьную форму.
Для реализации законопроекта потребуются дополнительные расходы, которые необходимо будет учесть при формировании бюджета следующего года. Также важно разработать критерии нуждаемости, чтобы помощь получали те семьи, которые действительно в ней нуждаются. Например, семьям с высоким уровнем дохода не требуются дополнительные средства для подготовки детей к школе, уточнили авторы инициативы.
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