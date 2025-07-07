Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 июля 2025 11:47  [44] Нижегородцам напомнили, как получить остаток средств маткапитала
08 июля 2025 11:16  [67] Нижегородцев предупредили, что мошенники всё чаще выдают себя за чиновников
08 июля 2025 11:08  [92] Макет нового здания Национального центра "Россия" представили в Москве
08 июля 2025 10:56  [95] Депутаты гордумы помогли ребятам с ОВЗ принять участие в социально-экологической акции
08 июля 2025 10:56  [111] 28 килограммов опасных фруктов выявили в аэропорту Нижнего Новгорода
08 июля 2025 10:40  [114] Нижегородские пары вступят в брак на свадебном фестивале в Москве
08 июля 2025 10:22  [141] Путин новым указом уточнил порядок прохождения военной службы в России
08 июля 2025 10:16  [83] ВАРМСУ провела встречу с муниципалитетами накануне Дня семьи, любви и верности
08 июля 2025 10:01  [158] Почти 40-градусная жара накроет Нижегородскую область
08 июля 2025 09:43  [177] 57 деклараций на мясо и молоко отозвали в Нижегородской области из-за нарушений
Общество

Нижегородцам напомнили, как получить остаток средств маткапитала

08 июля 2025 11:47  [44] Общество
Нижегородцам напомнили, как получить остаток средств маткапитала

В Нижегородской области 260 семей воспользовались возможностью получить остаток средств материнского капитала в виде единовременной выплаты. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по Нижегородской области. 

Такая мера доступна родителям, если на их счёте осталось не более 10 тысяч рублей. Чтобы оформить выплату, необходимо подать заявление в клиентскую службу регионального отделения Соцфонда, в МФЦ или через портал госуслуг. Решение принимается в течение 10 рабочих дней, после чего деньги перечисляются на банковский счёт, указанный в заявлении. Срок перевода — не более 5 рабочих дней.

В отделении напомнили, что материнский капитал — это форма государственной поддержки семей, в которых родился или был усыновлён ребёнок. Получателями могут быть только граждане России, постоянно проживающие на её территории.

Направить средства маткапитала можно на улучшение жилищных условий, оплату образования детей, ежемесячные выплаты на ребёнка до 3 лет для семей с низким доходом, оплату товаров и услуг для детей с инвалидностью, а также на накопительную пенсию мамы (в отдельных случаях — папы).

За дополнительной информацией жители региона могут обратиться в контакт-центр отделения СФР по Нижегородской области по телефону 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Линия работает с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу — с 8:00 до 16:00.

Ранее сообщалось, что ежемесячное пособие и ряд льгот для матерей-героинь введут в России c 2026 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выплаты Маткапитал Семья
Поделиться:
Новости по теме
07 июля 2025 14:16  [301] Выплату пособий детям из семей с низкими доходами предложили продлить до 18 лет
05 июля 2025 09:57  [438] Нижегородки, недавно ставшие мамами, пользуются новой мерой поддержки и самостоятельно выбирают "Подарки новорожденным"
01 июля 2025 11:42  [658] Новые меры поддержки нижегородских семей начали действовать с 1 июля
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
07 июля 2025 16:44Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных