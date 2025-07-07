Нижегородцам напомнили, как получить остаток средств маткапитала Общество

В Нижегородской области 260 семей воспользовались возможностью получить остаток средств материнского капитала в виде единовременной выплаты. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по Нижегородской области.

Такая мера доступна родителям, если на их счёте осталось не более 10 тысяч рублей. Чтобы оформить выплату, необходимо подать заявление в клиентскую службу регионального отделения Соцфонда, в МФЦ или через портал госуслуг. Решение принимается в течение 10 рабочих дней, после чего деньги перечисляются на банковский счёт, указанный в заявлении. Срок перевода — не более 5 рабочих дней.

В отделении напомнили, что материнский капитал — это форма государственной поддержки семей, в которых родился или был усыновлён ребёнок. Получателями могут быть только граждане России, постоянно проживающие на её территории.

Направить средства маткапитала можно на улучшение жилищных условий, оплату образования детей, ежемесячные выплаты на ребёнка до 3 лет для семей с низким доходом, оплату товаров и услуг для детей с инвалидностью, а также на накопительную пенсию мамы (в отдельных случаях — папы).

За дополнительной информацией жители региона могут обратиться в контакт-центр отделения СФР по Нижегородской области по телефону 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Линия работает с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу — с 8:00 до 16:00.

Ранее сообщалось, что ежемесячное пособие и ряд льгот для матерей-героинь введут в России c 2026 года.