Житель Павлово заживо сгорел в своей квартире из-за курения Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

В Павлове вспыхнул пожар в одной из квартир многоквартирного дома. Огонь охватил около 15 квадратных метров, сообщили в МЧС России по Нижегородской области.

На место оперативно прибыли пожарные. Им удалось эвакуировать 20 человек, включая троих детей.

В квартире, где начался пожар, нашли погибшего — 55-летнего хозяина жилья. Он не успел выбраться до прибытия спасателей.

С огнем боролись 15 сотрудников МЧС и 4 пожарные машины.

По предварительной информации, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении. Все детали происшествия сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что в Ветлуге пожар уничтожил частный дом из-за возгорания холодильника.