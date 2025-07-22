Житель Павлово заживо сгорел в своей квартире из-за курения

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В Павлове вспыхнул пожар в одной из квартир многоквартирного дома. Огонь охватил около 15 квадратных метров, сообщили в МЧС России по Нижегородской области.
На место оперативно прибыли пожарные. Им удалось эвакуировать 20 человек, включая троих детей.
В квартире, где начался пожар, нашли погибшего — 55-летнего хозяина жилья. Он не успел выбраться до прибытия спасателей.
С огнем боролись 15 сотрудников МЧС и 4 пожарные машины.
По предварительной информации, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении. Все детали происшествия сейчас выясняются.
Ранее сообщалось, что в Ветлуге пожар уничтожил частный дом из-за возгорания холодильника.
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