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Происшествия

Холодильник вызвал пожар и оставил семью без дома в Ветлуге

14 июля 2025 18:12  [97] Происшествия
Холодильник вызвал пожар и оставил семью без крыши над головой в Ветлуге

Фото: МЧС по Нижегородской области

Холодильник стал причиной пожара в Ветлуге, в результате которого сгорел частный жилой дом.

Как сообщили в нижегородском МЧС, инцидент случился 13 июля, а площадь возгорания составила 117 квадратных метров.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание в холодильнике, установленном на веранде. Очевидцы утверждают, что именно оттуда начал распространяться огонь. 

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Все находившиеся в доме люди успели покинуть здание до того, как пламя охватило жилище.

На месте происшествия специалисты МЧС изъяли необходимые материалы. Они направлены на экспертизу для выяснения точных причин возгорания.

Ранее сообщалось, что новый электросамокат устроил пожар в жилом доме в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Ветлужский район Пожар
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