Деревянный дом вспыхнул на Полтавской в Нижнем Новгороде

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В центре Нижнего Новгорода вспыхнул пожар в расселенном двухэтажном доме. По информации от МЧС, площадь пожара составляет 100 квадратных метров.
Очевидцы сообщают, что пламя и густой дым хорошо видны с соседних улиц. На месте происшествия работают пожарные.
Из-за происшествия частично перекрыт проезд в районе улицы Полтавской.
В настоящее время пожар локализован. Проводятся работы по полной ликвидации последствий пожара.
Известно, что пострадал один человек. Он с ожогами госпитализирован в медицинское учреждение.
Ранее сообщалось, что холодильник стал причиной пожара в Ветлуге, в результате которого сгорел частный жилой дом.
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