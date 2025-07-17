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Происшествия

Деревянный дом вспыхнул на Полтавской в Нижнем Новгороде

19 июля 2025 14:35  [131] Происшествия
Деревянный дом вспыхнул на Полтавской в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

В центре Нижнего Новгорода вспыхнул пожар в расселенном двухэтажном доме. По информации от МЧС, площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

Очевидцы сообщают, что пламя и густой дым хорошо видны с соседних улиц. На месте происшествия работают пожарные.

Из-за происшествия частично перекрыт проезд в районе улицы Полтавской.

В настоящее время пожар локализован. Проводятся работы по полной ликвидации последствий пожара.

Известно, что пострадал один человек. Он с ожогами госпитализирован в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что холодильник стал причиной пожара в Ветлуге, в результате которого сгорел частный жилой дом.

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Теги:
МЧС Пожар
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