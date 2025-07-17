Деревянный дом вспыхнул на Полтавской в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

В центре Нижнего Новгорода вспыхнул пожар в расселенном двухэтажном доме. По информации от МЧС, площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

Очевидцы сообщают, что пламя и густой дым хорошо видны с соседних улиц. На месте происшествия работают пожарные.

Из-за происшествия частично перекрыт проезд в районе улицы Полтавской.

В настоящее время пожар локализован. Проводятся работы по полной ликвидации последствий пожара.

Известно, что пострадал один человек. Он с ожогами госпитализирован в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что холодильник стал причиной пожара в Ветлуге, в результате которого сгорел частный жилой дом.