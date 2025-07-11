Три беспилотника ВСУ сбили над Нижегородской областью

Фото:
Три украинских беспилотника сбили над Нижегородской областью минувшей ночью, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
По официальным данным, всего за ночь средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 БПЛА самолетного типа. Большего всего "птичек" сбили над Белгородской областью. Еще четыре - над Воронежской и три - над Липецкой.
Напомним, что до этого беспилотник ВСУ ликвидировали утром 5 июля. Как тогда сказал глава региона Глеб Никитин, обошлось без последствий.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+