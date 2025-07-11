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Происшествия

Три беспилотника ВСУ сбили над Нижегородской областью

13 июля 2025 07:20  [101] Происшествия
Три беспилотника ВСУ сбили над Нижегородской областью

Фото: Анастасия Назарова

Три украинских беспилотника сбили над Нижегородской областью минувшей ночью, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. 

По официальным данным, всего за ночь средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 БПЛА самолетного типа. Большего всего "птичек" сбили над Белгородской областью. Еще четыре - над Воронежской и три - над Липецкой. 

Напомним, что до этого беспилотник ВСУ ликвидировали утром 5 июля. Как тогда сказал глава региона Глеб Никитин, обошлось без последствий. 

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Теги:
беспилотники Минобороны СВО
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