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Происшествия

Украинский беспилотник сбили ночью в Нижегородской области

18 июля 2025 07:35  [170] Происшествия
Украинский беспилотник сбили ночью в Нижегородской области

Фото: Анастасия Назарова

Минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников, сообщает Министерство обороны РФ.

Два дрона были нейтрализованы над территорией Нижегородской области.

По официальной информации, всего было уничтожено или перехвачено 73 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, запущенных со стороны Украины.

Наибольшее количество дронов — 31 — было сбито в небе над Брянской областью. Еще 17 беспилотников уничтожили в Орловской области, а 10 — в воздушном пространстве Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что атака была успешно отражена благодаря слаженной работе подразделений ПВО.

Ранее сообщалось, что три украинских беспилотника сбили в небе над Нижегородской областью.

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Теги:
беспилотники Минобороны СВО
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