Ограничения ввели в нижегородском аэропорту "Стригино" Общество

В аэропорту "Стригино" Нижнего Новгорода 27 июля введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем телеграм-канале сообщает официальный представитель Росавиации.

Согласно информации, такие меры действуют в воздушной гавани начиная с 04:10.

Отмечается, что ограничения направлены на обеспечение безопасности полетов.

По данным онлайн-табло нижегородского аэропорта, утром задержаны два рейса на вылет.

Напомним, что в ночь на 27 июля над территорией Нижегородской области силами ПВО был сбит вражеский беспилотник.