Атака БПЛА в Нижегородской области 27 июля: что сказал Никитин Происшествия

В ночь на 27 июля в Нижегородской области была успешно отражена атака беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

По его словам, вражеский дрон сбили над одной из промышленных площадок региона.

Никитин подчеркнул, что, согласно предварительной информации, никто не пострадал.

На месте падения обломков сейчас работают профильные специалисты. Они проводят осмотр территории и уточняют характер происшествия.

Напомним, что утром 27 июля в аэропорту "Стригино" Нижнего Новгорода введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.