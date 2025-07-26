Водолазы не нашли людей в машине, съехавшей в Оку под Богородском

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Водолазы Приволжского поисково-спасательного отряда осмотрели автомобиль, съехавший в Оку под Богородском. Людей в нем не было, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Напомним, что инцидент произошел минувшей ночью возле деревни Венец. Было предположение, что в машине находились люди.
На место выезжала полиция. Она разбирается в обстоятельствах и причинах случившегося.
Ранее сообщалось, что 26 июля в деревне Зубаниха Дальнеконстантиновского района утонул 14-летний подросток. Возбуждено уголовное дело.
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