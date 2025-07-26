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Происшествия

Пропавшего при катании на катамаране 14-летнего нижегородца ищут вторые сутки

27 июля 2025 11:43  [126] Происшествия
Пропавшего при катании на катамаране 14-летнего нижегородца ищут вторые сутки

Фото: Анастасия Назарова

Поиски 14-летнего подростка, пропавшего на частном пляже в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области продолжаются. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. 

Напомним, в субботу, 26 июля, мальчик отдыхал вместе с семьей и друзьями на платном пляже в районе Зубанихи. Примерно в два часа дня группа подростков пошла плавать на взятом в аренду катамаране с горкой. Мальчики резвились, прыгая с катамарана в воду. Спустя час ребята приплыли к берегу, но уже без 14-летнего друга.

По данным корреспондента НИА "Нижний Новгород", который также отдыхал на этом пляже, дети и взрослые тут же столпились у берега. Среди них была плачущая женщина — мать пропавшего подростка. Знакомый семьи бросился в воду на поиски, но тщетно. В то же время очевидцы побежали к спасательной вышке, однако спасателя не нашли. 

А через час на месте уже работали полицейские. Также прибыла скорая помощь, которая, впрочем, вскоре уехала. Сотрудники полиции объехали территорию пляжа на машине, и где-то в 16:20 вызвали водолазов. 

Все это время мама мальчика вместе с несовершеннолетней дочкой сидела на берегу. Они обнимали друг друга и плакали. 

"Мам, может, он выплыл с другой стороны и решил вернуться по берегу? Просто долго идет?" — поинтересовалась девочка. 

"Он мальчик ответственный! Он бы не стал волновать маму", — ответила женщина. 

Правоохранители отказались давать какие-либо комментарии нашему корреспонденту, сказав, что надо дождаться водолазную группу. Приволжский поисково-спасательный отряд МЧС России прибыл лишь в начале восьмого, когда на улице начало темнеть. Отдыхающие на пляже были, но уже в меньшем количестве. 

По данным НИА "Нижний Новгород", также на место происшествия приехал сотрудник прокуратуры. На вопрос "Проводится ли проверка?" ответил: "Всё через пресс-службу".

Как удалось выяснить ранее, пропавший плохо плавал. Почему несовершеннолетних отпустили плавать на катамаране без спасательных жилетов — неизвестно.

Ранее сообщалось о трагедии на заплыве X-WATERS Volga в Нижнем Новгороде — там умер один из участников соревнований.

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Теги:
Дальнеконстантиновский район МЧС пропавшие
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