Гибель подростка в пруду около Зубанихи обернулась уголовным делом

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка на водоеме, расположенном на территории одного из эко-парков. Расследование ведёт Богородский межрайонный следственный отдел Следственного комитета РФ по региону.
Основанием для возбуждения дела стали признаки преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что по неосторожности повлекло смерть человека.
По предварительной информации, трагедия произошла днём 26 июля 2025 года в посёлке Зубаниха Дальнеконстантиновского района. Группа подростков каталась на катамаране с водной горкой, установленной на водоеме в эко-парке.
В какой-то момент один из подростков скатился с горки и поплыл в сторону берега, однако вскоре ушёл под воду и больше не появился на поверхности.
К поискам подростка подключились следователи СК и сотрудники МЧС по Нижегородской области. Водолазами было обнаружено и извлечено из воды тело несовершеннолетнего.
При первоначальном осмотре тела следователи не зафиксировали признаков насильственной смерти. Для точного установления причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.
В рамках расследования следователи уже осмотрели место происшествия, допрашивают очевидцев, свидетелей и родителей детей, находившихся на водоеме.
Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств трагедии, а также причин и условий, которые могли этому способствовать.
Ранее сообщалось, что тело подростка нашли в пруду Дальнеконстантиновского района Нижегородской области. Поиски с участием сотрудников полиции и водолазной группы продолжались более суток.
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