Гибель подростка в пруду около Зубанихи обернулась уголовным делом Происшествия

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка на водоеме, расположенном на территории одного из эко-парков. Расследование ведёт Богородский межрайонный следственный отдел Следственного комитета РФ по региону.

Основанием для возбуждения дела стали признаки преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что по неосторожности повлекло смерть человека.

По предварительной информации, трагедия произошла днём 26 июля 2025 года в посёлке Зубаниха Дальнеконстантиновского района. Группа подростков каталась на катамаране с водной горкой, установленной на водоеме в эко-парке.

В какой-то момент один из подростков скатился с горки и поплыл в сторону берега, однако вскоре ушёл под воду и больше не появился на поверхности.

К поискам подростка подключились следователи СК и сотрудники МЧС по Нижегородской области. Водолазами было обнаружено и извлечено из воды тело несовершеннолетнего.

При первоначальном осмотре тела следователи не зафиксировали признаков насильственной смерти. Для точного установления причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.

В рамках расследования следователи уже осмотрели место происшествия, допрашивают очевидцев, свидетелей и родителей детей, находившихся на водоеме.

Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств трагедии, а также причин и условий, которые могли этому способствовать.

Ранее сообщалось, что тело подростка нашли в пруду Дальнеконстантиновского района Нижегородской области. Поиски с участием сотрудников полиции и водолазной группы продолжались более суток.