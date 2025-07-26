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Политика

Комитет ЗСНО по госвласти одобрил штрафы за попрошайничество на улицах

28 июля 2025 16:41  [101] Политика
Комитет ЗСНО по госвласти одобрил штрафы за попрошайничество на улицах

Фото: Александр Воложанин

Комитет Заксобрания Нижегородской области по госвласти одобрил инициативу по введению регионального запрета на попрошайничество 28 июля. Законопроект может быть принят в ближайшее время. 

В своем телеграм-канале спикер ЗСНО Евгений Люлин напомнил о так называемых "конях на Покровке" — людях, переодетых в костюмы животных или сказочных персонажей, которые предлагали прохожим сделать фото за деньги. Несмотря на очевидное навязчивое поведение, в правовом поле это не считалось нарушением.

"Правоохранители разводили руками — приставание к прохожим не подпадало под административную ответственность. Но уже 31 июля ситуация может измениться. Сегодня комитет по вопросам государственной власти рекомендовал парламенту принять поправки в региональный КоАП", — отметил спикер Заксобрания.

По его информации, инициатива принадлежит депутатам из Арзамаса. Люлин подчеркнул, что город стал одним из главных туристических центров региона, и наплыв гостей привлек в том числе и попрошаек.

"Они выбирают места с наибольшим скоплением людей — у памятников, на улицах с исторической застройкой, около храмов. Занимаются не только попрошайничеством, но и предлагают сомнительные услуги: фотографирование, гадание, снятие порчи. При этом федеральное законодательство не предусматривает ответственности за такие действия, если не вовлечены несовершеннолетние", — пояснил председатель Заксобрания.

Он добавил, что подобная практика негативно влияет на репутацию региона в глазах туристов и местных жителей. А еще отметил, что аналогичные законы уже действуют в Москве, а также в Костромской, Ярославской и Ленинградской областях. Он выразил уверенность, что нижегородские депутаты также поддержат инициативу.

"Уверен, что в четверг будет принято правильное решение — сразу в двух чтениях", — заключил спикер ЗСНО.

Ранее сообщалось, что штрафы за попрошайничество хотят ввести в Нижегородской области.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание
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