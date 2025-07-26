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Общество

Власти пообещали заделать ямы на Республиканской после обращений жителей

28 июля 2025 17:00  [89] Общество
Власти пообещали заделать ямы на Республиканской после обращений жителей

Фото: Александр Воложанин

Жители домов №31-37 на улице Республиканской в Нижнем Новгороде обратились в администрацию с жалобами на глубокие ямы у въезда во двор. Проблемный участок находится рядом с перекрестком улиц Республиканская и Полтавская, сообщает pravda-nn.ru.

По словам местных жителей, дорожные ямы появились давно, но за это время ситуация только ухудшилась — выбоины стали представлять серьезную опасность как для водителей, так и для пешеходов.

В администрации Советского района подтвердили, что жалобы поступили и отметили: устранение ям запланировано в рамках сезонного ямочного ремонта.

Работы планируется провести летом или осенью. Исполнителем выступит муниципальное учреждение "РЭД".

Ранее сообщалось, что более 31 млн рублей направили на ремонт Центральной улицы в Новинках.

Также напомним, что 21 июля на Ошарской улице Нижнего Новгорода стартовал масштабный ремонт трамвайных путей.

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Теги:
Жалобы Ремонт дорог Советский район
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