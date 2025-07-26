Более 31 млн рублей направили на ремонт Центральной улицы в Новинках Общество

Муниципальные власти Нижнего Новгорода объявили сразу два тендера на ремонт участков улицы Центральной в поселке Новинки. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Первый контракт стоимостью более 22,2 млн рублей разместило Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей. Согласно документации, подрядчику предстоит привести в порядок участок протяжённостью 0,5 км – от дома №18а до дома №27. В рамках работ необходимо будет отремонтировать как проезжую часть, так и тротуары, а также установить временные дорожные знаки.

Финансирование проекта предусмотрено за счёт городского и областного бюджета на 2025 год. Работы должны начаться с момента заключения контракта и завершиться не позднее 15 октября 2025 года.

Параллельно Новинский сельсовет объявил конкурс на ремонт другого участка той же улицы. Подрядчику предстоит обновить отрезок от дома №11 до дома №25. Стоимость работ оценивается в 9 млн рублей. Приём заявок открыт до 31 июля, а победителя определят 4 августа. Срок окончания ремонта установлен на 31 октября 2025 года. Финансирование осуществляется в рамках муниципальной программы "Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода" на 2023–2028 годы.

Ранее сообщалось, что обновление улицы Центральной в посёлке Новинки стало возможным благодаря экономии бюджетных средств по итогам предыдущих закупок.