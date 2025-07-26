Почти 80% нижегородцев отвлекаются на личные дела во время работы

Большинство жителей Нижнего Новгорода признаются, что в рабочее время отвлекаются на личные дела и развлечения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого кадровым сервисом Headhunter.
Согласно исследованию, 77% нижегородцев регулярно читают и отвечают на личные сообщения в мессенджерах в течение рабочего дня. Ещё 26% покидают рабочие места, чтобы решить личные вопросы — посетить врача, сходить в банк или зайти в госучреждение.
Около 20% респондентов признались, что во время работы листают социальные сети или просматривают развлекательный контент. Каждый шестой (15%) смотрит фильмы или сериалы параллельно с выполнением служебных обязанностей. Домашними делами занимаются 13% опрошенных, а 10% позволяют себе вздремнуть днём.
Кроме того, 9% жителей региона обучаются в рабочее время, 8% встречаются с родственниками и друзьями, а 4% успевают заглянуть в спортзал.
Среди представителей разных профессий распределение активности варьируется. Так, IT-специалисты чаще других совмещают работу с просмотром сериалов и видео — так делают 22% респондентов из этой сферы. Также они лидируют по совмещению работы с хобби (13%) и дневному сну (13%).
Сотрудники маркетинговых отделов чаще других отлучаются по личным делам — таких оказалось 34%. А вот финансисты, напротив, меньше отвлекаются на сторонние занятия, но чаще заглядывают в мессенджеры — 85% представителей этой сферы признались, что общаются в чатах в рабочее время.
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