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Экономика

Более 173 тысяч нижегородцев работают в сфере торговли

26 июля 2025 13:25  [37] Экономика
Более 173 тысяч нижегородцев работают в сфере торговли

26 июля отмечается День работника торговли. В преддверии профессионального праздника Нижегородстат подсчитал, сколько нижегородцев заняты в этой сфере.

Так, более 173 тысяч человек в Нижегородской области работают в торговле.

По итогам 2023 года торговля заняла второе место по вкладу в ВВП региона, на ее долю пришлось 16,4% ВРП. Первое место заняли обрабатывающие производства.

К концу 2024 года в регионе насчитывалось 18,4 тысячи хозяйствующих субъектов, занятых в сфере торговли:

  • 66,4% специализировались на оптовой торговле;
  • 19,8% — на розничной;
  • 13,9% — на продаже и ремонте автотранспортных средств и мотоциклов.

Кроме того, в области было зарегистрировано 31,2 тысячи индивидуальных предпринимателей, занятых в торговой деятельности.

На конец 2024 года в регионе насчитывалось 16 тысяч магазинов, 1,4 тысячи гипермаркетов и супермаркетов, 5 тысяч минимаркетов, 3,2 тысячи павильонов, палаток и киосков, а также 1,8 тысячи  аптек, аптечных магазинов, киосков и пунктов.

Ранее сообщалось, что 75% работающих жителей Нижегородской области регулярно сталкиваются с эмоциональным выгоранием и стрессом на рабочем месте.

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Теги:
Нижегородстат Работа Торговля
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