Более 173 тысяч нижегородцев работают в сфере торговли

26 июля отмечается День работника торговли. В преддверии профессионального праздника Нижегородстат подсчитал, сколько нижегородцев заняты в этой сфере.
Так, более 173 тысяч человек в Нижегородской области работают в торговле.
По итогам 2023 года торговля заняла второе место по вкладу в ВВП региона, на ее долю пришлось 16,4% ВРП. Первое место заняли обрабатывающие производства.
К концу 2024 года в регионе насчитывалось 18,4 тысячи хозяйствующих субъектов, занятых в сфере торговли:
Кроме того, в области было зарегистрировано 31,2 тысячи индивидуальных предпринимателей, занятых в торговой деятельности.
На конец 2024 года в регионе насчитывалось 16 тысяч магазинов, 1,4 тысячи гипермаркетов и супермаркетов, 5 тысяч минимаркетов, 3,2 тысячи павильонов, палаток и киосков, а также 1,8 тысячи аптек, аптечных магазинов, киосков и пунктов.
Ранее сообщалось, что 75% работающих жителей Нижегородской области регулярно сталкиваются с эмоциональным выгоранием и стрессом на рабочем месте.
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