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Общество

75% работников Нижегородской области испытывают эмоциональное выгорание

25 июля 2025 08:00  [143] Общество
75% работников Нижегородской области испытывают эмоциональное выгорание

Большинство работающих жителей Нижегородской области регулярно сталкиваются с эмоциональным выгоранием и стрессом на рабочем месте. Об этом говорится в исследовании сервиса hh.ru.

Так, 75% опрошенных жителей региона испытывают признаки выгорания — один из самых высоких показателей по стране. На втором месте среди проблем — стресс и тревожность из-за рабочих задач, с которыми сталкиваются 63% респондентов.

Существенную нагрузку также создают многочисленные рабочие чаты (49%) и информационная перегрузка (48%). Частые переработки и отсутствие баланса между работой и личной жизнью беспокоят по 46% опрошенных. Кроме того, 44% заявили о необходимости быть на связи в нерабочее время, а 38% — о чрезмерном объёме задач. Лишь 9% респондентов сообщили, что не испытывают подобных трудностей.

Женщины чаще мужчин отмечают эмоциональное выгорание (69% против 63%) и стресс (63% против 56%). В то же время мужчины чаще сталкиваются с переработками (46% против 43%) и необходимостью оставаться на связи после окончания рабочего дня (45% против 44%).

Наиболее уязвимыми оказались сотрудники в возрасте от 25 до 34 лет. В этой возрастной группе выгорание испытывают 72%, а стресс — 67%. Молодые специалисты от 18 до 24 лет чаще других жалуются на отсутствие work-life баланса — 48%.

Среди профессиональных сфер наибольший уровень выгорания зафиксирован у работников туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса — 88%. Высокие показатели также у специалистов в области инвестиций, консалтинга (79%) и медиа (73%). Работники розничной торговли чаще других страдают от отсутствия баланса между работой и личной жизнью — 70%. Представители управленческого звена особенно подвержены переработкам (56%) и необходимости быть на связи вне офиса (55%).

Как подчёркивает руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад Мария Бузунова, результаты опроса свидетельствуют о серьёзных проблемах с ментальным здоровьем у большого числа сотрудников. Особенно тревожна ситуация среди молодых специалистов и работников сферы услуг, консалтинга и медиа.

По её словам, работодателям стоит обратить внимание на необходимость внедрения программ поддержки психологического благополучия и пересмотра корпоративных практик, способствующих выгоранию.

Ранее сообщалось, что стереотипы и мифы до сих пор мешают нижегородцам своевременно обращаться за психиатрической и психотерапевтической помощью.

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Теги:
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