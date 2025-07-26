Нижегородские школы начнут работу в МАХ уже в сентябре

Образовательный сервис "Сферум", разработанный на базе VK, будет интегрирован в мессенджер Max. Об этом сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков в своих соцсетях.
По словам Пучкова, уже с сентября школы региона начнут использовать обновлённую платформу в новом цифровом пространстве.
Он также подчеркнул, что вместе с переходом в Max у "Сферума" появятся дополнительные возможности. Среди них — сервис для упрощённого сбора документов, а также поддержка цифровой подписи.
"Кстати, для интеграции в Max, Сферуму теперь не нужен будет VK ID", - уточнил министр.
Предполагается, что нововведения повысят удобство и эффективность взаимодействия между школами, учениками и родителями.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области через мессенджер MAX стала доступна информация о мерах поддержки семей.
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