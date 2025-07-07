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Общество

Национальный мессенджер MAX дополнили функцией групповых видеозвонков

09 июля 2025 13:38  [97] Общество
Национальный мессенджер MAX дополнили функцией групповых видеозвонков

В национальном мессенджере MAX появилась функция групповых видеозвонков без ограничений по времени и количеству участников, сообщает телеканал "360".

Чтобы начать конференцию, достаточно нажать на кнопку "Звонки" в нижней части экрана и выбрать нужный вариант. В будущем планируется добавить чат, нейроаватары и маски для участников, а также другие полезные функции.

За последние месяцы мессенджер MAX завоевал значительную популярность: к концу июня число пользователей превысило миллион человек, а к июлю эта цифра почти удвоилась.

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину способствовать развитию MAX, в том числе обеспечить через него доступ к популярным государственным услугам.

Напомним, в конце мая группа депутатов и сенаторов внесла законопроект о создании национальной платформы-мессенджера. Она позволит россиянам подтверждать личность, получать госуслуги, пользоваться образовательными услугами и подписывать договоры с помощью усиленной цифровой подписи.

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Теги:
Связь Социальные сети цифровизация
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