Национальный мессенджер MAX дополнили функцией групповых видеозвонков

В национальном мессенджере MAX появилась функция групповых видеозвонков без ограничений по времени и количеству участников, сообщает телеканал "360".
Чтобы начать конференцию, достаточно нажать на кнопку "Звонки" в нижней части экрана и выбрать нужный вариант. В будущем планируется добавить чат, нейроаватары и маски для участников, а также другие полезные функции.
За последние месяцы мессенджер MAX завоевал значительную популярность: к концу июня число пользователей превысило миллион человек, а к июлю эта цифра почти удвоилась.
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину способствовать развитию MAX, в том числе обеспечить через него доступ к популярным государственным услугам.
Напомним, в конце мая группа депутатов и сенаторов внесла законопроект о создании национальной платформы-мессенджера. Она позволит россиянам подтверждать личность, получать госуслуги, пользоваться образовательными услугами и подписывать договоры с помощью усиленной цифровой подписи.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+