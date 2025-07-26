Более 24,5 тысячи пациентов приняли медики в "Поездах здоровья" с начала года Общество

С начала 2025 года выездные медицинские бригады, работающие на базе мобильно-диагностических комплексов «Поезда здоровья», приняли более 24,5 тысячи пациентов. Об этом сообщили в областном Минздраве.

С профилактическими и диагностическими целями проведено более 41,8 тысячи медицинских консультаций и свыше 84,5 тысячи различных лабораторных исследований. В стандартную программу процедур обследований вошли почти 9,5 тысячи флюорографий, более 9 тысяч электрокардиографий, свыше 3,3 тысячи ультразвуковых исследований, более 50,5 тысячи общеклинических лабораторных исследований. Почти 7 тысячам женщин проведена маммография.

Как отметили в региональном Минздраве, прием специалистов «Поездов здоровья» существенно повышает доступность высококвалифицированной специализированной медицинской помощи, что особенно важно для пожилых и маломобильных граждан. В свою очередь, мобильные медицинские бригады, в состав которых входят опытные специалисты, оснащенные современным оборудованием, своевременно выставят диагноз, назначат и скорректируют лечение, тем самым повышая продолжительность и качество жизни жителей Нижегородской области.

В частности, с начала года врачи «Поездов здоровья» смогли выявить и диагностировать более 4,9 тысячи заболеваний, в том числе около 60 - онкологического профиля. На дополнительное обследование было направлено более 17 тысяч человек, госпитализировано 790 человек.

«Гораздо легче предупредить болезнь и не допустить ее развитие, если регулярно проходить профилактические медицинские осмотры, а также своевременно обращаться за медицинской помощью при возникновении подозрений на какое-либо заболевание. Особенно важно заметить болезнь еще на ранней стадии, когда могут не проявляться очевидные симптомы. В первую очередь, важна онконастороженность и внимательное отношение к работе сердца и сосудов», - отметили в ведомстве.

Напомним, проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. Работа мобильно-диагностических комплексов позволяет выполнять цели и задачи, предусмотренные новым национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь».

График работы «Поездов здоровья» обновляется ежемесячно. С актуальной информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения региона по ссылке https://zdrav-nnov.ru/informatsiya/poezda-zdorovya/.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» стартовал в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли. Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

Фото: минздрав Нижегородской области