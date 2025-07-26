Завод ПАЗ в Нижегородской области остановил производство до 4 августа

Павловский автобусный завод временно остановил производственные процессы. Как сообщает телеграм-канал Mash, предприятие не будет работать как минимум до 4 августа.
В течение этого времени на территории завода планируется проведение ремонтных и восстановительных мероприятий. Все 2600 сотрудников отправлены в корпоративный отпуск.
Ранее стало известно, что на фоне снижения спроса и падения продаж крупные российские автопроизводители, включая КАМАЗ, АвтоВАЗ и ГАЗ, приняли решение временно перейти на сокращённую рабочую неделю.
В пресс-службе ПАЗа подчеркнули, что остановка производства связана с плановым отпуском. Однако ранее сотрудники Горьковского автозавода указывали на снижение объёмов реализации продукции, что может быть общей тенденцией в отрасли.
В апреле 2025 года Павловский завод реализовал 392 автобуса, а за первые три месяца года — 1016 единиц, что в среднем составляет около 330–350 машин в месяц. Для сравнения, в июле 2024-го с конвейера сошло более 1500 автобусов, а в 1980-х годах предприятие выпускало до 16 500 единиц техники в год.
Ранее сообщалось, что на новом заводе в Заволжье Нижегородской области наладили сборку раздаточных коробок.
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