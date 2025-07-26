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Общество

"Аэрофлот" полностью стабилизировал расписание полётов после хакерской атаки

30 июля 2025 12:10  [116] Общество
Аэрофлот полностью стабилизировал расписание полётов после хакерской атаки

Фото: Аэропорт им. Чкалова

Авиакомпания "Аэрофлот" успешно восстановила расписание полетов после серьёзных сбоев, вызванных хакерскими атаками 28 июля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Согласно информации, за 29 июля "Аэрофлот" выполнил 100% запланированных рейсов из Москвы и все 73 рейса региональной программы. На следующий день, 30 июля, в расписании авиакомпании предусмотрено 241 парный рейс туда и обратно из столицы, а также 73 региональных рейса.

Представители авиаперевозчика заверили пассажиров, что актуальную информацию о времени отправления и прибытия рейсов можно найти на официальных сайтах компании и на информационных табло в аэропортах.

Напомним, что 28 июля хакеры атаковали IT-инфраструктуру "Аэрофлота", что привело к отмене и задержке множества рейсов. Ответственность за инцидент взяли на себя хакерские группы "Киберпартизаны" и Silent Crow. Они оценили стоимость восстановления инфраструктуры "Аэрофлота" в десятки миллионов долларов.

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Теги:
Авиакомпания Авиаперевозки Технологии
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