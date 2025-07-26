Выяснилось, отключат ли нижегородские фонтанты в День ВДВ Общество

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Муниципальные фонтаны в Нижнем Новгороде решено не отключать 2 августа, несмотря на празднование Дня Воздушно-десантных войск. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте благоустройства горадминистрации.

При этом подрядные организации, отвечающие за обслуживание фонтанов, в этот день особо будут следить за соблюдением порядка.

В случае, если горожане или гости города станут использовать фонтаны не по назначению — например, купаться в них, — сотрудники проведут профилактические беседы. Им напомнят о возможных рисках для здоровья при контакте с технической водой и нарушении правил эксплуатации объектов.

Напомним, в приволжской столице насчитывается 22 муниципальных фонтана.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде у ДК Орджоникидзе провели пробный пуск фонтана. Напомним также, что в июне на ремонт были закрыты два фонтана в Нижнем Новгороде.