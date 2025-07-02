Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
С 1 июля в Нижегородской области вырастет плата за коммунальные услуги
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Схема движения изменится на площади Лядова с 19 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 июля 2025 15:52  [1] Фонтаны Нижнего Новгорода проверили после гибели белгородского ребенка
03 июля 2025 15:34  [53] Нижний Новгород объединил классных руководителей из всех регионов ПФО в рамках профессионального форума
03 июля 2025 15:13  [97] Вторую полосу старого Борского моста планируют открыть к 2026 году
03 июля 2025 14:45  [120] Корпорация развития расторгла контракт с подрядчиком двух нижегородских школ
03 июля 2025 13:58  [153] Нижегородский полицейский покорил Эльбрус и спустился с горы на сноуборде
03 июля 2025 13:41  [203] Вереница неотложек с сиреной встревожила нижегородцев: что известно
03 июля 2025 13:13  [184] Нижегородцам пообещали 30-градусную жару
03 июля 2025 13:00  [137] Андрей Гнеушев встретился с ветеранами СВО Сергачского округа
03 июля 2025 12:57  [151] Новые электрички вышли на маршруты в Нижегородской области
03 июля 2025 12:29  [165] Незрячих тестировщиков госсайтов начнут обучать в Нижегородской области
Общество

Фонтаны Нижнего Новгорода проверили после гибели белгородского ребенка

03 июля 2025 15:52  [1] Общество
Фонтаны Нижнего Новгорода проверили после гибели белгородского ребенка

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде провели дополнительную проверку сухих фонтанов после трагического случая в Белгородской области. Напомним, в начале июня там погибла 13-летняя девочка — ее ударило током на территории контактного фонтана.

В приволжской столице сухие фонтаны установлены сразу в четырех районах. Так, в Сормовском районе проверили фонтан на бульваре Победы. Осмотр проведен полностью, все системы работают в штатном режиме.

В Канавинском районе специалисты обследовали фонтан в сквере Фильченкова. Нарушений изоляции электрооборудования не обнаружено. Как отметили в районной администрации, теперь такие проверки будут проходить ежемесячно, чтобы избежать возможных несчастных случаев.

В Московском районе также сказали, что техническое состояние фонтанов — включая электроснабжение, водоснабжение и водоотведение — проверяется каждый месяц в рамках контракта на обслуживание.

В Нижегородском районе подрядная организация регулярно контролирует исправность фонтанов и их электробезопасность. На данный момент нарушений не выявлено.

Ранее сообщалось, что два нижегородских фонтана выключили из-за ремонта.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода проверки Фонтаны
Поделиться:
Новости по теме
30 июня 2025 15:12  [378] Благоустройство сквера с фонтаном у ДК Орджоникидзе выполнено на 80%
30 апреля 2025 18:14  [1485] Главный фонтан Нижнего Новгорода заработал после зимы
25 марта 2025 11:03  [942] Фонтаны в Нижнем Новгороде планируют включить 1 мая
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
ИТ-кампус мирового уровня: как общежития Неймарка выглядят изнутри
02 июля 2025 17:58ИТ-кампус мирового уровня: как общежития "Неймарка" выглядят изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных