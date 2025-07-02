Фонтаны Нижнего Новгорода проверили после гибели белгородского ребенка Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде провели дополнительную проверку сухих фонтанов после трагического случая в Белгородской области. Напомним, в начале июня там погибла 13-летняя девочка — ее ударило током на территории контактного фонтана.

В приволжской столице сухие фонтаны установлены сразу в четырех районах. Так, в Сормовском районе проверили фонтан на бульваре Победы. Осмотр проведен полностью, все системы работают в штатном режиме.

В Канавинском районе специалисты обследовали фонтан в сквере Фильченкова. Нарушений изоляции электрооборудования не обнаружено. Как отметили в районной администрации, теперь такие проверки будут проходить ежемесячно, чтобы избежать возможных несчастных случаев.

В Московском районе также сказали, что техническое состояние фонтанов — включая электроснабжение, водоснабжение и водоотведение — проверяется каждый месяц в рамках контракта на обслуживание.

В Нижегородском районе подрядная организация регулярно контролирует исправность фонтанов и их электробезопасность. На данный момент нарушений не выявлено.

Ранее сообщалось, что два нижегородских фонтана выключили из-за ремонта.