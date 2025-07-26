Подъемник на площади Сенной в Нижнем Новгороде закрыли на техобслуживание Общество

Фото: министерство спорта Нижегородской области

Подъемник, расположенный у трамплина на Сенной площади в Нижнем Новгороде, временно выведен из эксплуатации. Как сообщили в министерстве спорта Нижегородской области, оборудование не будет работать до 6 августа включительно.

Причиной приостановки стала плановая профилактика. По информации ведомства, такие технические работы проводятся регулярно — после каждых 1200 моточасов эксплуатации.

"Пришло время снять и заново установить кресла, проверить канат, провести дефектоскопию и финальное освидетельствование", — пояснили в министерстве.

Специалисты уже приступили к обслуживанию. После завершения всех проверок и технических процедур подъемник возобновит работу.

Ранее сообщалось, что проект строительства фуникулера в исторической части Городца Нижегородской области успешно прошёл госэкспертизу.