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Общество

Подъемник на площади Сенной в Нижнем Новгороде закрыли на техобслуживание

30 июля 2025 16:00  [38] Общество
Подъемник на площади Сенной в Нижнем Новгороде закрыли на техобслуживание

Фото: министерство спорта Нижегородской области

Подъемник, расположенный у трамплина на Сенной площади в Нижнем Новгороде, временно выведен из эксплуатации. Как сообщили в министерстве спорта Нижегородской области, оборудование не будет работать до 6 августа включительно.

Причиной приостановки стала плановая профилактика. По информации ведомства, такие технические работы проводятся регулярно — после каждых 1200 моточасов эксплуатации.

"Пришло время снять и заново установить кресла, проверить канат, провести дефектоскопию и финальное освидетельствование", — пояснили в министерстве.

Специалисты уже приступили к обслуживанию. После завершения всех проверок и технических процедур подъемник возобновит работу.

Ранее сообщалось, что проект строительства фуникулера в исторической части Городца Нижегородской области успешно прошёл госэкспертизу.

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Теги:
Спорт фуникулер
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