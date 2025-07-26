Подъемник на площади Сенной в Нижнем Новгороде закрыли на техобслуживание

Фото:
Подъемник, расположенный у трамплина на Сенной площади в Нижнем Новгороде, временно выведен из эксплуатации. Как сообщили в министерстве спорта Нижегородской области, оборудование не будет работать до 6 августа включительно.
Причиной приостановки стала плановая профилактика. По информации ведомства, такие технические работы проводятся регулярно — после каждых 1200 моточасов эксплуатации.
"Пришло время снять и заново установить кресла, проверить канат, провести дефектоскопию и финальное освидетельствование", — пояснили в министерстве.
Специалисты уже приступили к обслуживанию. После завершения всех проверок и технических процедур подъемник возобновит работу.
Ранее сообщалось, что проект строительства фуникулера в исторической части Городца Нижегородской области успешно прошёл госэкспертизу.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+