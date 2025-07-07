Ростехнадзор озвучил итоги проверки фуникулера в Нижнем Новгороде Общество

Сотрудники Волжско-Окского управления Ростехнадзора провели внеплановую проверку фуникулера, расположенного на склоне у Нижегородского кремля. Этот объект относится к опасным производственным объектам IV класса.

Как сообщают в пресс-службе управления, в ходе инспекции специалисты выявили три нарушения, связанные с требованиями промышленной безопасности.

Установлено, что помещение, где должен находиться операторский пульт, используется не по назначению. Кроме того, были обнаружены несоответствия между действующим законодательством и внутренними документами, регулирующими производственный контроль.

По итогам проверки в отношении организации и ответственного сотрудника возбуждены административные дела по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда на Кремлевском фуникулере выросла до 350 рублей.