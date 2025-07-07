Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
07 июля 2025 17:51  [56] Выявленные на нижегородском фуникулере нарушения не влияют на его безопасность
07 июля 2025 15:39  [134] Что посмотреть нижегородцам в День семьи: 7 тёплых фильмов о любви и близости
07 июля 2025 13:26  [197] Нижний Новгород ждет более 5 млн туристов в 2025 году
06 июля 2025 08:00  [420] Госэкспертиза забраковала проект реконструкции исторической чайной на Кожевенной
05 июля 2025 14:39  [505] Фестиваль "Музыка балконов" в Нижнем Новгороде: где и когда перекроют проезд
04 июля 2025 16:09  [588] Опубликован эскиз еще одной гостиницы около Нижегородского кремля
04 июля 2025 15:00  [552] Минстрой выдал разрешение на реконструкцию лабазов на Черниговской набережной
04 июля 2025 12:15  [541] Фуникулер в Нижегородском кремле прекратит работу из-за свадеб
04 июля 2025 11:45  [484] Выяснилось, где можно купаться в Нижегородской области
03 июля 2025 12:43  [466] Нижегородскую выставку "Великая страна — Великая Победа" продлили до сентября
Культура и отдых

Выявленные на нижегородском фуникулере нарушения не влияют на его безопасность

07 июля 2025 17:51  [56] Культура и отдых
Выявленные на нижегородском фуникулере нарушения не влияют на его безопасность

Нарушения, выявленные в ходе проверки нижегородского фуникулера, не влияют на безопасность его эксплуатации. Об этом сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области.

Отмечается, что выявленные нарушения уже устраняются в установленном порядке.

"Техническое состояние фуникулера соответствует требованиям проектной документации и действующего законодательства в сфере промышленной безопасности", - сообщили в управлении.

Ранее стало известно, что специалисты Ростехнадзора провели внеплановую проверку фуникулера и выявили три нарушения, связанные с требованиями промышленной безопасности.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кремль фуникулер
Поделиться:
Новости по теме
04 июля 2025 12:15  [541] Фуникулер в Нижегородском кремле прекратит работу из-за свадеб
24 июня 2025 12:55  [522] Проезд на фуникулере в Нижегородском кремле подорожает с 1 июля
03 июня 2025 11:32  [749] Проект фуникулера в Городце получил одобрение госэкспертизы
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
07 июля 2025 16:44Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных