Выявленные на нижегородском фуникулере нарушения не влияют на его безопасность

Нарушения, выявленные в ходе проверки нижегородского фуникулера, не влияют на безопасность его эксплуатации. Об этом сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области.
Отмечается, что выявленные нарушения уже устраняются в установленном порядке.
"Техническое состояние фуникулера соответствует требованиям проектной документации и действующего законодательства в сфере промышленной безопасности", - сообщили в управлении.
Ранее стало известно, что специалисты Ростехнадзора провели внеплановую проверку фуникулера и выявили три нарушения, связанные с требованиями промышленной безопасности.
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