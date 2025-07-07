Выявленные на нижегородском фуникулере нарушения не влияют на его безопасность Культура и отдых

Нарушения, выявленные в ходе проверки нижегородского фуникулера, не влияют на безопасность его эксплуатации. Об этом сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области.

Отмечается, что выявленные нарушения уже устраняются в установленном порядке.

"Техническое состояние фуникулера соответствует требованиям проектной документации и действующего законодательства в сфере промышленной безопасности", - сообщили в управлении.

Ранее стало известно, что специалисты Ростехнадзора провели внеплановую проверку фуникулера и выявили три нарушения, связанные с требованиями промышленной безопасности.