Ярмарки «Покупайте нижегородское» пройдут в августе в 25 муниципалитетах Нижегородской области Общество

Фото: министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области

Предприниматели и самозанятые Нижегородской области в августе могут представить свою продукцию на 46 ярмарках «Покупайте нижегородское», которые пройдут в 25 муниципалитетах. На ярмарках нижегородцы смогут приобрести продукты, сельхозтовары, изделия ручной работы и народных промыслов.

«Ярмарки «Покупайте нижегородское» дают возможность местным предпринимателям и самозанятым продвигать свою продукцию, а жителям региона – приобретать товары по ценам производителя. Муниципальные органы власти предоставляют бесплатные торговые места на ярмарках, которые проводятся в том числе во время различных праздников и торжественных мероприятий. Первые ярмарки пройдт уже второго августа в Варнавинском, Починковском, Сергачском, Вачском, Вознесенском, Павловском, Уренском, Шахунском и Вознесенском округах», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

График проведения ярмарок ежемесячно корректируется с учетом предложений администраций муниципальных образований Нижегородской области.

Для получения бесплатного торгового места на ярмарке предпринимателям необходимо обратиться в администрацию соответствующего муниципального или городского округа. Полный график работы ярмарок и контактные данные ответственных лиц можно найти на сайте регионального Минпрома: https://minprom.nobl.ru/activity/5909.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

График проведения ярмарок:

2 августа:

– Варнавинский м.о., п. Северный, ул. Победы, 3 (День поселка Северный);

– Починковсковский м.о., с. Ужовка, ул. Пушкинская, площадка около СДК (125-летие с. Ужовка);

– Сергачский м.о., Сергач, Центральная площадь города (Празднование Дня города);

– Вачский м.о., с. Филинское, парк (Празднование Дня села);

– Вознесенский м.о., с. Суморьево, ул. Советская, д. 6 (День села);

– Павловский м.о., г. Ворсма, Парк культуры и отдыха (День города Ворсмы);

– Уренский м.о., г. Урень, парк «Борок», парк «40 лет Победы» (День города);

– г.о.г. Шахунья, ул. Первомайская (День города);

– Вознесенский м.о., площадь ДК с. Новосёлки (День села Новосёлки).

3 августа:

– Краснобаковский м.о., п. Ветлужский, площадь Чугунина (День железнодорожника, День п. Ветлужский).

7 августа:

– Лысковский м.о., с. Макарьево (фестиваль «Макарьевский перезвон»).

9 августа:

– Ковернинский м.о., Центральная площадь посёлка (Праздник Ковернинского округа);

– Вознесенский м.о., р.п. Вознесенское, ул. Советская, 24 (День рабочего поселка Вознесенское);

– Павловский м.о., р.п. Тумботино, ул. Пролетарская, д.14А, ДК «Заречный» (День поселка Тумботино);

– Уренский м.о., р.п. Арья, «Парк отдыха» (День поселка Арья);

– г.о.г. Чкаловск, Музейный квартал, ул. Чкалова (фестиваль «Русские крылья»);

– г.о.г. Шахунья, р.п. Сява, ул. Ленина (День поселка);

– г.о.г. Бор, территория у МАУ ДО «СШ «Кварц» им. В.С. Щукина (фестиваль «Камеротон»).

10 августа:

– Павловский м.о., с. Б. Давыдово (День села Б. Давыдово);

– Воскресенский м.о., р.п. Воскресенское, ул. Ленина (День рабочего поселка Воскресенское).

16 августа:

– Большемурашкинский м.о., р.п. Большое Мурашкино, ул. Свободы, 78, центральная площадь (День округа);

– Павловский м.о., д. Чернеево (День деревни Чернеево);

– Тоншаевский м.о., п. Шерстки, ул. Клубная, д. 6 (День посёлка Шерстки);

– г.о.г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Карповская (День поселка);

– Сеченовский м.о., с. Сеченово, ул. Советская, 26 (Школьный базар).

17 августа:

– Павловский м.о., д. Ясенцы (День деревни Ясенцы).

19 августа:

– Спасский м.о., с. Спасское (День села Спасское).

23 августа:

– Павловский м.о., с. Ярымово (День села Ярымово).

– Краснобаковский м.о., Красные Баки, ул. Краснобаковская, д. 3, площадь у РЦДиК (фестиваль «Пироград»);

– г.о.г. Выкса, р.п. Бл. Песочное, ул. Футбольная, р-н д.8 (День поселка);

– г.о.г. Выкса, с.п. Дружба, м-н Дружба, р-н д.27 (День поселка Дружба);

– г.о.г. Выкса, с. Борковка, ул. Ленина, р-н д.20 (День села Борковка);

– Сеченовский м.о., с. Сеченово, ул. Советская, д.26 (Школьный базар);

– Тоншаевский м.о., с. Ошминское, ул. Центральная, д.36 (День села Ошминское);

– Шатковский м.о., р.п. Шатки, Центральный парк (День поселка).

24 августа:

– Княгининский м.о., г. Княгинино, площадь Победы (День города).

28 августа:

– г.о.г. Выкса, р.п. Виля, ул. Московская, р-н д.2.

29 августа:

– г.о.г. Выкса, г. Выкса, ул. Ленина, р-н д.11 (за ТД «Выкса») (выставка «Дары природы»).

30 августа:

– г.о.г. Выкса, р.п. Виля, пл. Культуры, д.7а;

– г.о.г. Выкса, с. Мотмос, ул. Советская, р-н магазина «Пятерочка» (День села Мотмос);

– г.о.г. Арзамас, ул. К. Маркса (День городского округа Арзамас);

– Балахнинский м.о., г. Балахна, ул. Карла Маркса (набережная) (День земли Балахнинской);

– Большеболдинский м.о., с. Большое Болдино, ул. Восточная, 2а (День округа);

– Вознесенский м.о., с. Сарминский Майдан, ул. Советская, д.31 (День села Сарминский Майдан);

– Сосновский м.о., р.п. Сосновское, ул. Ленина (День округа, универсальная ярмарка);

– Сосновский м.о., р.п. Сосновское, ул. Крупской, д.83А (День округа, сельскохозяйственная ярмарка).