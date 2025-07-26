Личный кабинет на сайте ФНС завели почти 100 тысяч нижегородцев
Индекс промпроизводства достиг 103,3% в Нижегородской области
Красивые даты для свадьбы в 2026 году назвали в нижегородском ЗАГСе
Новое военное училище появится в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 июля 2025 17:53  [49] Малая Покровская останется закрытой для транспорта до 2026 года
30 июля 2025 17:38  [49] В МВД опровергли информацию о предстоящем запрете на автомобили с правым рулём
30 июля 2025 17:22  [91] Ярмарки «Покупайте нижегородское» пройдут в августе в 25 муниципалитетах Нижегородской области
30 июля 2025 17:15  [92] Участник СВО: «У всех наших ребят боевой настрой – только вперед, к Победе!»
30 июля 2025 16:59  [152] Level Group построит 47 тыс. кв. метров жилья на набережной Гребного канала
30 июля 2025 16:52  [123] HR-эксперт объяснил, почему так сильно выросло число зарплатных миллионеров
30 июля 2025 16:30  [327] Александр Колеганов из Дальнеконстантиновского округа погиб в зоне СВО
30 июля 2025 16:20  [109] Нижегородские школьники приглашаются в летнюю школу олимпиадного движения "Будущее науки"
30 июля 2025 16:15  [147] Нижегородский блогер рассказал о землетрясении в 7,6 балла на Камчатке
30 июля 2025 16:00  [174] Подъемник на площади Сенной в Нижнем Новгороде закрыли на техобслуживание
Общество

Ярмарки «Покупайте нижегородское» пройдут в августе в 25 муниципалитетах Нижегородской области

30 июля 2025 17:22  [91] Общество
Ярмарки «Покупайте нижегородское» пройдут в августе в 25 муниципалитетах Нижегородской области

Фото: министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области

Предприниматели и самозанятые Нижегородской области в августе могут представить свою продукцию на 46 ярмарках «Покупайте нижегородское», которые пройдут в 25 муниципалитетах. На ярмарках нижегородцы смогут приобрести продукты, сельхозтовары, изделия ручной работы и народных промыслов.

«Ярмарки «Покупайте нижегородское» дают возможность местным предпринимателям и самозанятым продвигать свою продукцию, а жителям региона – приобретать товары по ценам производителя. Муниципальные органы власти предоставляют бесплатные торговые места на ярмарках, которые проводятся в том числе во время различных праздников и торжественных мероприятий. Первые ярмарки пройдт уже второго августа в Варнавинском, Починковском, Сергачском, Вачском, Вознесенском, Павловском, Уренском, Шахунском и Вознесенском округах», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

График проведения ярмарок ежемесячно корректируется с учетом предложений администраций муниципальных образований Нижегородской области.

Для получения бесплатного торгового места на ярмарке предпринимателям необходимо обратиться в администрацию соответствующего муниципального или городского округа. Полный график работы ярмарок и контактные данные ответственных лиц можно найти на сайте регионального Минпрома: https://minprom.nobl.ru/activity/5909.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

График проведения ярмарок:

2 августа:

– Варнавинский м.о., п. Северный, ул. Победы, 3 (День поселка Северный);

– Починковсковский м.о., с. Ужовка, ул. Пушкинская, площадка около СДК (125-летие с. Ужовка);

– Сергачский м.о., Сергач, Центральная площадь города (Празднование Дня города);

– Вачский м.о., с. Филинское, парк (Празднование Дня села);

– Вознесенский м.о., с. Суморьево, ул. Советская, д. 6 (День села);

– Павловский м.о., г. Ворсма, Парк культуры и отдыха (День города Ворсмы);

– Уренский м.о., г. Урень, парк «Борок», парк «40 лет Победы» (День города);

– г.о.г. Шахунья, ул. Первомайская (День города);

– Вознесенский м.о., площадь ДК с. Новосёлки (День села Новосёлки).

3 августа:

– Краснобаковский м.о., п. Ветлужский, площадь Чугунина (День железнодорожника, День п. Ветлужский).

7 августа:

– Лысковский м.о., с. Макарьево (фестиваль «Макарьевский перезвон»).

9 августа:

– Ковернинский м.о., Центральная площадь посёлка (Праздник Ковернинского округа);

– Вознесенский м.о., р.п. Вознесенское, ул. Советская, 24 (День рабочего поселка Вознесенское);

– Павловский м.о., р.п. Тумботино, ул. Пролетарская, д.14А, ДК «Заречный» (День поселка Тумботино);

– Уренский м.о., р.п. Арья, «Парк отдыха» (День поселка Арья);

– г.о.г. Чкаловск, Музейный квартал, ул. Чкалова (фестиваль «Русские крылья»);

– г.о.г. Шахунья, р.п. Сява, ул. Ленина (День поселка);

– г.о.г. Бор, территория у МАУ ДО «СШ «Кварц» им. В.С. Щукина (фестиваль «Камеротон»).

10 августа:

– Павловский м.о., с. Б. Давыдово (День села Б. Давыдово);

– Воскресенский м.о., р.п. Воскресенское, ул. Ленина (День рабочего поселка Воскресенское).

16 августа:

– Большемурашкинский м.о., р.п. Большое Мурашкино, ул. Свободы, 78, центральная площадь (День округа);

– Павловский м.о., д. Чернеево (День деревни Чернеево);

– Тоншаевский м.о., п. Шерстки, ул. Клубная, д. 6 (День посёлка Шерстки);

– г.о.г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Карповская (День поселка);

– Сеченовский м.о., с. Сеченово, ул. Советская, 26 (Школьный базар).

17 августа:

– Павловский м.о., д. Ясенцы (День деревни Ясенцы).

19 августа:

– Спасский м.о., с. Спасское (День села Спасское).

23 августа:

– Павловский м.о., с. Ярымово (День села Ярымово).

– Краснобаковский м.о., Красные Баки, ул. Краснобаковская, д. 3, площадь у РЦДиК (фестиваль «Пироград»);

– г.о.г. Выкса, р.п. Бл. Песочное, ул. Футбольная, р-н д.8 (День поселка);

– г.о.г. Выкса, с.п. Дружба, м-н Дружба, р-н д.27 (День поселка Дружба);

– г.о.г. Выкса, с. Борковка, ул. Ленина, р-н д.20 (День села Борковка);

– Сеченовский м.о., с. Сеченово, ул. Советская, д.26 (Школьный базар);

– Тоншаевский м.о., с. Ошминское, ул. Центральная, д.36 (День села Ошминское);

– Шатковский м.о., р.п. Шатки, Центральный парк (День поселка).

24 августа:

– Княгининский м.о., г. Княгинино, площадь Победы (День города).

28 августа:

– г.о.г. Выкса, р.п. Виля, ул. Московская, р-н д.2.

29 августа:

– г.о.г. Выкса, г. Выкса, ул. Ленина, р-н д.11 (за ТД «Выкса») (выставка «Дары природы»).

30 августа:

– г.о.г. Выкса, р.п. Виля, пл. Культуры, д.7а;

– г.о.г. Выкса, с. Мотмос, ул. Советская, р-н магазина «Пятерочка» (День села Мотмос);

– г.о.г. Арзамас, ул. К. Маркса (День городского округа Арзамас);

– Балахнинский м.о., г. Балахна, ул. Карла Маркса (набережная) (День земли Балахнинской);

– Большеболдинский м.о., с. Большое Болдино, ул. Восточная, 2а (День округа);

– Вознесенский м.о., с. Сарминский Майдан, ул. Советская, д.31 (День села Сарминский Майдан);

– Сосновский м.о., р.п. Сосновское, ул. Ленина (День округа, универсальная ярмарка);

– Сосновский м.о., р.п. Сосновское, ул. Крупской, д.83А (День округа, сельскохозяйственная ярмарка).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Производство ярмарки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
26 июля 2025 20:40X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных