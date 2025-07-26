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Экономика

Льготные займы удвоили поддержку нижегородской промышленности

31 июля 2025 19:36  [70] Экономика
Льготные займы удвоили поддержку нижегородской промышленности

Пятьдесят пять промышленных предприятий Нижегородской области получили в 2024 году льготные займы по программам федерального и регионального Фондов развития промышленности. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин, выступая с отчетом перед Законодательным собранием региона.

По его словам, объем предоставленного финансирования составил 6,3 миллиарда рублей — в два раза больше, чем годом ранее. Этот показатель стал рекордным в стране, выведя регион на первое место среди всех субъектов РФ по объему поддержки промышленных проектов.

Глеб Никитин подчеркнул, что значительная часть займов направлена на реализацию проектов, связанных с разработкой передовых технологий, выпуском высокотехнологичной и импортозамещающей продукции. Он отметил, что именно такие направления сегодня являются ключевыми для устойчивого развития экономики.

Региональный Фонд развития промышленности в 2024 году был дополнительно профинансирован на 500 миллионов рублей. Общий объем его капитала достиг 1,8 миллиарда рублей, что позволило расширить возможности поддержки предприятий.

Кроме того, в прошлом году из областного бюджета было выделено свыше 600 миллионов рублей на субсидии промышленным компаниям. Средства направлялись на компенсацию лизинга оборудования, процентных ставок по кредитам, а также на продвижение продукции в цифровой среде.

По итогам этих мер Нижегородская область заняла второе место в рейтинге эффективности промышленной политики за 2024 год, составленном Министерством промышленности и торговли России.

Как отметил губернатор, такие результаты подтверждают правильность выбранного курса и высокую отдачу от инвестиций в развитие реального сектора экономики.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприятия могут получить до 5 млн рублей займов на приобретение промышленного оборудования.

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Теги:
Глеб Никитин Промышленность экономика
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