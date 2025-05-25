Никитин предложил внедрить ЭКГ-рейтинг устойчивого развития для всех регионов России Политика

Фото: Никита Духник

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с инициативой распространить ЭКГ-рейтинг устойчивого развития на все субъекты Российской Федерации. Об этом он заявил в рамках сессии о партнерстве государства и бизнеса на конференции ЦИПР.

В настоящее время рейтинг "Экология-Кадры-Государство" (ЭКГ) применяется исключительно к компаниям и оценивает их уровень социальной и экологической ответственности, а также финансовую благонадежность. В расчет берутся такие показатели, как реализация экологических проектов, уровень заработной платы, демографическая политика, налоговая история и устойчивость бизнеса.

По словам Глеба Никитина, действующая система оценки не охватывает деятельность региональных властей и государственных структур.

«Рейтинг работает только для компаний: в нем нет политики, государственных и региональных программ. Мы предлагаем проработать вопрос запуска ЭКГ-рейтинга регионов. И это, безусловно, послужит стимулом всем субъектам РФ внедрять ЭКГ-повестку. Например, принимать законы о поддержке ответственного бизнеса», — отметил глава региона.

Поддержка ответственного бизнеса обозначена как один из приоритетов государственной политики, озвученных президентом России Владимиром Путиным. Среди ключевых задач — повышение зарплат, улучшение условий труда и расширение социальных гарантий для работников.

Эти цели легли в основу концепции ЭКГ-рейтинга, который объединяет усилия бизнеса и государства для достижения целей национального развития. Система оценки строится по трем направлениям: экология, кадры и государство. В частности, анализируется влияние на окружающую среду, кадровая политика, финансовая стабильность и налоговая дисциплина.

"Объединение этих мероприятий на нижегородской площадке — очень важное и логичное решение. Нижегородская область готова стать центром разработки прорывных инициатив. У нас уже есть успешные примеры ответственного бизнеса, который инвестирует не только в производство, но и в городскую среду и людей", — подчеркнул Глеб Никитин.

По его словам, подобные усилия должны быть системными и поддерживаться на законодательном уровне. Это касается и экологической повестки, и демографических программ, и других сфер общественной жизни.

Нижегородская область уже приняла закон о поддержке ответственного бизнеса. Теперь регион готов совместно с коллегами из других субъектов РФ, федеральными органами власти и бизнесом разрабатывать решения, которые будут применимы по всей стране.

Кроме того, между Нижегородской областью и Аппаратом полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе на полях ЦИПР была достигнута договоренность о сотрудничестве с АНО "Институт демографического развития" и АНО "Институт демографической политики имени Д. И. Менделеева".

Как ожидается, обе организации займутся разработкой методологии ЭКГ-рейтинга для регионов и проведением оценки субъектов РФ.

При составлении рейтинга регионов планируется учитывать управленческие инициативы, меры поддержки, вовлеченность общества, наличие кадровых стратегий и экологических программ. Это позволит отражать не только участие, но и мотивацию, системный подход и инициативность властей на местах.

Ранее сообщалось, что опытный образец спутника "Лобачевский" показали на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде.